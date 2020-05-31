قرار جمهوري بإصدار ميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والذخيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء ميدالية عسكرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء سلاح الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة.

وستمنح الميدالية لجميع أفراد سلاح الأسلحة والذخيرة الموجودين بالخدمة يوم 6 أغسطس 2020 من الضباط وضباط الصف، وطلبة الكلية الحربية، والكلية الفنية العسكرية، والمعهد الفني للقوات المسلحة جناح الأسلحة والذخيرة.

كما ستمنح الميدالية لجميع مديري السلاح السابقين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم.

والميدالية مكونة من طبقة واحدة (نحاس مطلي باللون الذهبي) ولها علامة ترتدى على الملابس العسكرية.