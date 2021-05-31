إعادة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر لكرة الصالات.

الاتحاد المصري قرر إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق والذي سيتكون من: «تامر إسماعيل مديرا للمنتخب، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربًا وعمرو سلمان إداريًا».

وخسر المنتخب الوطني البطولة العربية للصالات التي استضافتها مصر، بعد الهزيمة في النهائي أمام المغرب برباعية دون رد، في مباراة جعلت اتحاد الكرة يوجه الشكر للجهاز الفني.

وكان منتخب مصر فاز على كل من موريتانيا والبحرين وتعادل مع الكويت في دور المجموعات، قبل أن يهزم الإمارات في نصف النهائي.