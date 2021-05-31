اختتمت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك ( زايد 3) والذى نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وبدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافى والأوضاع التكتيكية للقوات ثم عملية لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت عناصر القفز الحر بالعمل كعناصر إستطلاع وتأمين منطقة الإبرار.



كما قامت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنفيذ الاقتحامات الرأسية والأرضية والإغارات على مراكز القيادة واقتحام المبانى وتفتيشها والقضاء على العناصر الإرهابية، كما نفذت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ «قفزة صداقة» على هامش التدريب تعبيراً عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.



وتضمنت المراحل السابقة استخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية فى التعامل مع الجماعات الإرهابية والقتال فى المناطق السكنية وتأمين الأهداف الحيوية وأساليب مكافحة العبوات الناسفة بإستخدام أحدث الوسائل والإمكانيات الحديثة.



وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.



وحضر ختام الفعاليات الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المصرية ، واللواء ركن سعيد راشد الشحى قائد القوات البرية الإماراتية، وقائد قوات الصاعقة وقائد قوات المظلات وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.



