توج كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فوز بنزيما بجائزة لاعب الموسم، قائلًا:" اختارت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2021/2022".

ونجح بنزيما في قيادة ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقدم بنزيما مستويات رائعة للغاية هذا الموسم بدوري الأبطال وقاد المرينجي لتخطي عقبة باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي قبل الإطاحة بالريدز ليفربول من المباراة النهائية.

