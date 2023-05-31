الاتحاد الأوروبي يضاعف أسطول مكافحة حرائق الغابات لصيف 2023

أعلن مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش اليوم الأربعاء مضاعفة أسطول مكافحة الحرائق الجوية في الاتحاد الأوروبي لموسم حرائق الغابات لعام 2023.

وذكر لينارتشيتش - في بيان نشرته المفوضية الأوروبية قبل ساعات، عبر موقعها الرسمي - أن أسطول الإنقاذ لمكافحة الحرائق لعام 2023 يشمل احتياطي طائرات الإطفاء في الاتحاد مكونة من 24 طائرة و 4 طائرات هليكوبتر من 10 دول أعضاء؛ وهم بالتفصيل: طائرتان متوسطتان من كرواتيا، طائرتان خفيفتان من قبرص، طائرتان هليكوبتر من التشيك، طائرتان متوسطتان ومروحية من فرنسا، طائرتان خفيفتان من ألمانيا، طائرتان متوسطتان وطائرتان خفيفتان ومروحية من اليونان، طائرتان متوسطتان وطائرتان خفيفتان من إيطاليا، طائرتان خفيفتان من البرتغال، طائرتان متوسطتان من إسبانيا، وأربع طائرات خفيفة من السويد.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سترسل النمسا، بلغاريا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، لاتفيا، مالطا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا ما يقرب من 450 رجل إطفاء ليتم نشرهم في فرنسا واليونان والبرتغال، مع اتباع تدابير وقائية ومراقبة على مدار الساعة في نفس الوقت.

وتابع أن المفوضية الأوروبية وضعت، بعد الدعوات التي وجهها وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في عام 2022 خطة عمل لمنع حرائق الغابات على أن يتم تنظيم خطة العمل الراهنة حول ثلاثة أهداف هم تحسين القدرة الإدارية وتحسين المعرفة وزيادة الاستثمارات في إجراءات الوقاية من حرائق الغابات.