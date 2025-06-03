وزير خارجية لبنان: نعول على حرص إيران في تجاوز التحديات

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الثلاثاء، أنهم يعولون على حرص إيران في تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها لبنان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، استقبل الوزير رجّي نظيره الايراني عبّاس عراقجي، و"جرى البحث في آخر المستجدّات على الساحتين الاقليمية والدولية، بالاضافة الى المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني".

وأعرب الوزير رجّي للوزير عراقجي "عن تعويل لبنان على حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على أمنه واستقراره وسلمه الاهلي تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، بدءاً باستكمال الجهد الديبلوماسي الرامي الى تحرير الاراضي التي ما زالت تحتلّها إسرائيل ووقف إعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها و حصر السلاح بيدها، وصولا الى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية حصراً لكي تتمكن من القيام بدورها في اعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي المنشود".

وكان اللقاء، حسب البيان ، "مناسبةً للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والسبيل الأمثل لتطويرها في الاتجاه السليم القائم على حسن التعاون والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين."

وساد اللقاء "نقاش صريح ومباشر".

ووصل عراقجي إلى بيروت قادما من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.



