كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك محاولات قوية يبذلها الجميع خلال الساعات الجارية، من أجل زيادة عدد الجماهير، في مواجهة الوداد المغربي.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حتى الآن الرقم المعلن 20 الف مشجع، وأتمنى زيادة العدد، طالبنا بحضور السعة كاملة، ومتأكد أن الدولة سوف تساند النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة، قد يكون لديهم اعتبارات معينة ولكن الجمهور هو أهم عنصر في هذه المباراة".

وأضاف: "أحد المشروعات المدرجة ضمن الاستاد الجديد هو وجود مستشفى طب رياضي تخص النادي الأهلي، هناك أحاديث مع مؤسسات عالمية في هذا الشأن، نقوم بدراسة كافة الأمور الخاصة بإنشاء مستشفى رياضي متخصص، نتفاوض مع بعض الجهات بشكل مبدئي، لدينا أمل كبير في انجاز هذا المشروع، وسيتم إنشائها وفق أفضل طراز ممكن لمواكبة التطورات".

وأتم: "مشروع الاستاد تخطى مراحل عديدة، شركة المنشأت الرياضية تقوم على هذا المشروع، وبالتأكيد تكاليف إنشاء الاستاد تصل إلى أرقام مالية ضخمة للغاية، ولكن هناك أمور تعاقدية قريبة للغاية مع شركات عالمية وشركات تمويلية، المفاوضات في هذا الشأن وصلت لمراحل جيدة".