 شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي بالدوري - بوابة الشروق
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شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:00 م

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي على ملعب الجبل الأصفر، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة اليوم  كما يلي: 

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء، جوزيف أوشايا، أمير عابد

خط الوسط: أحمد عاطف، أحمد الشيمي، أحمد فوزي

الهجوم: أمادو نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.


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