علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على اختياره لقائمة الديوك لخوض مباراتي طارق واليونان.

ويلتقى البلوز مع جبل طارق واليونان، يومي 16 و19 يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

قال ديشامب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"كان يجب أن نتأكد من الحصول على صورة دقيقة لموسم كل لاعب انضم إلى القائمة".

تابع:"كان هناك تباين كبير من حيث وقت اللعب، كان هناك إصابات، لذلك ستكون الجلسات الأولى مهمة مقارنة بما ينتظرنا لجعل الجميع في حالة جيدة ".

أضاف:"يحتاج اللاعبون إلى دعم الجماهير خلال مباريات المنتخب، ونحن لدينا رابطة قوية ومميزة مع الجمهور، وهذا شيء يجب علينا المحافظة عليه".

أوضح:"لطالما كان ألكسندر لاكازيت أحد اختياراتي، لأنه يتمتع بقدرة مميزة على التهديف، لكن هناك منافسة في مركزه ، لا يمكنني إحضار ثلاثة أو أربعة لاعبين لنفس المركز ، مع وجود لاعبين يلبون توقعاتي".

أردف:"لقد تحدثت كثيرًا مع بول بوجبا ، لقد مر بموسم صعب للغاية ، أيضًا خارج ملعب كرة القدم، لقد كان لاعبًا أساسيًا بالنسبة لنا، وآمل أن يتمكن من ذلك مرة أخرى، ليس فقط من أجله ولكن حتى بالنسبة لفرنسا".

نوه:"تابعت نورماند سابقاً هو لا يلعب مع نادي عليه الضوء كثيراً، وإختياره تمثيل منتخب إسبانيا رغبة أحترمها".