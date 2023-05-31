واشنطن تتهم طيارا صينيا بتنفيذ مناورة عدوانية فوق بحر الصين الجنوبي

اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء طيارا صينيا بتنفيذ مناورة اعتراض "عدوانية غير ضرورية" بعد حادث فوق بحر الصين الجنوبي بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع أمريكية.

وكانت طائرة أمريكية من طراز (آر سي – 135) تقوم بـ"مهمة آمنة وروتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" يوم الجمعة، عندما حلق طيار صيني بطائرته المقاتلة مباشرة أمام الطائرة الأمريكية ، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان أمس الثلاثاء.

وأجبرت هذه الخطوة الطائرة الأمريكية على التحليق في وضع اضطراب أمام الطائرة الصينية، الأمر الذي يمكن أن يكون خطيرا.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ: "نتوقع من جميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقا للقانون الدولي".

كما نشرت الولايات المتحدة مقطع فيديو للحادث.

وتطالب الصين بمساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد حيث بنت جزرا اصطناعية مزودة بمنشآت عسكرية ودخلت المياه الإقليمية للدول المجاورة أثناء بحثها عن النفط والغاز مما أدى إلى صراع مع دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي.

وفي عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بأن بكين ليس لديها سند قانوني أو تاريخي لما يسمى بـ "خط القطاعات التسعة"، الذي يحدد مطالباتها ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، لكن الصين تجاهلت الحكم.

وتمر العلاقات بين بكين وواشنطن بأسوأ حالاتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1979. ومن بين مصادر الخلاف دعم الصين لحرب روسيا في أوكرانيا ومطالباتها في بحر الصين الجنوبي والضوابط الأمريكية على صادرات التكنولوجيا الفائقة والحرب التجارية المستمرة مع التعريفات العقابية.