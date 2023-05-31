قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن دور القوى الناعمة في المجتمع؛ لا يتطلب تسليط الضوء على أهمية دورها في المجتمع، معقبة: «الفنان من المفترض أنه قدوة للمجتمع، فهو يرتقي بالفكر والوجدان، ودائمًا ما يكون لديه حالة من نكران الذات، على الرغم من أنه محط أنظار الجميع».

جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الثقافة الثلاثاء؛ قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية 2023 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسعة والستين، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملفات» على شاشة قناة «هي» مساء الثلاثاء، أن الجوائز الفردية والتكريمات عوامل إيجابية؛ من شأنها أن تحفز على استمرار العطاء وخلق حالة من الثراء النفسي نحو مزيد من الإبداع في الحياة الثقافية، موضحة أن حديثها لا يقتصر على الفن -ولكن بشأن مجمل الأعمال التي تحتفظ بالإبداع- كالإنتاج الأدبي والعلمي.

وأوضحت أن جوائز الدولة العام الجاري؛ تشهد زخم كبير على صعيد الجوائز التشجيعية، بإجمالي 32 جائزة في الفروع كافة، مؤكدة أنها تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع شباب المبدعين؛ كحافز على الاجتهاد والمشاركة اتجاه الإنتاج الإبداعي الجاد.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى حجب الأعلى للثقافة 6 جوائز من إجمالي 32 جائزة؛ بسبب عدم الترشح أو نتيجة أن الأعمال المقدمة لم ترق للتكريم، مضيفة: «الإنتاج في نسخة هذا العام غزير؛ والجيل الجديد من المبدعين أصحاب أفكار جادة وإبداع فني خلاق».

ونوهت إلى اقتراب وزارة الثقافة من الإعلان عن بدء مهرجان الأنشطة الصيفية والتي تستمر على مدار 3 أشهر بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة قطاعات الوزارات كافة، معقبة: «نحن الآن في مرحلة وضع برنامج فني وثقافي بالشراكة مع وزارات أخرى كالسياحة والآثار، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة بهذا الصدد».

ونفت من جانبها تقدم دول عربية بعروض لرعاية مهرجان الموسيقى العربية، قائلة: «لا يوجد أزمة على الإطلاق، كان هناك تسرع في بعض التصريحات غير المتفق عليها، وتم تصحيح المعلومات، وإطلاقًا لم تتقدم دولة برعاية المهرجان».