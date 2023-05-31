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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17%

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة
يارا صابر
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 10:25 م

 

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 (الدور الأول).

وأوضح المحافظ، أن نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وذكر المحافظ، أن جاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

 


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