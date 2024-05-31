الحوثيون: مقتل 16 مدنيا وإصابة 35 في غارات أمريكية بريطانية على الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، مقتل 16 مدنيا وإصابة 35 آخرين في غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وأضاف بيان مقتضب صادر عن مكتب وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا): "استشهاد 16 مدنيا وإصابة 35، جراء الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة ليل الخميس/ الجمعة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء، فيما لم يصدر تعليق بعد من الجانب الأمريكي أو البريطاني.

كما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت مبنى إذاعة الحديدة وميناء الصليف بالمحافظة.

من جانبه، أفاد الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الأمريكية البريطاني على صنعاء والحديدة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، أنها نجحت في تدمير 8 طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وفوق البحر الأحمر.

وأضافت: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية عدة ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها".

وأوضح البيان أنه "تبين أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثّل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

والخميس، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، إن الجماعة استهدفت خلال الأسبوع الجاري 10 سفن مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، و"سفن تابعة لشركات (لم يذكرها) كسرت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".