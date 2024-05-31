طوارئ بالوحدات المحلية في المنيا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

وجه محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشددا على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة المنيا.

كما وجه مسئولي مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوى عال، إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات، ومشيرا إلى التنسيق مع جميع الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة، وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

ومن جانبه عقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اجتماعا موسعا لاستعراض خطة الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وتعاون جميع الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها وتقديم كل الدعم للإدارة التعليمية بديرمواس.

وأكد تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ورفع الإشغالات وإجراء أعمال صيانة بالإنارة العامة بمحيط لجان الامتحانات، مع التنبيه على شركة المياه بعدم إجراء أية أعمال صيانة أثناء عقد الامتحانات وتوافر مولدات كهرباء بكل لجنة تحسبا لأي أعطال.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 37 ألفا و432 طالبا وطالبة.