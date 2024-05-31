الفاتيكان: استهداف الأراضي الروسية قد يؤدي إلى التصعيد

حذر أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين من أن خطط الناتو لرفع القيود عن استهداف الأراضي الروسية بالنسبة لأوكرانيا قد تؤدي إلى التصعيد.

وقال بارولين، تعليقا على تصريحات مسؤولين في الناتو يوم الخميس: "أعتقد أن ذلك يجب أن يهم كل شخص يهتم بمصير عالمنا. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التصعيد الذي لن يتمكن أحد من السيطرة عليه. وهذا أمر مقلق".



وأشار الكاردينال إلى أن الفاتيكان تواصل جهودها في المجال الإنساني، وخصوصا بشأن "عودة الأطفال الأوكرانيين إلى الوطن"، مضيفا أن هذه الآلية بدأت بالعمل بعد زيارة مبعوث الفاتيكان ماتيو زوبي لموسكو وكييف في عام 2023.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد دعا الدول الغربية لرفع الحظر عن استخدام أوكرانيا لأسلحتها لضرب الأراضي الروسية.

كما تدرس الإدارة الأمريكية السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن في الضربات على مواقع داخل روسيا.