مرتجي لـ علي معلول: حفرت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ وجدران الأهلي

وجه خالد مرتجي، أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، رسالة للتونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

كتب مرتجي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تسع سنوات من الإنجازات والبطولات، تسع سنوات حفرت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ وجدران النادي الاهلي ".

وأضاف "شكرا للأسطورة علي معلول".

ورحل اللاعب التونسي بعد 9 مواسم قضاها بقميص الأهلي، وتوج خلالها بـ 22 لقبا محليا وقاريا منذ انضمامه من الصفاقسي في صيف 2016 مقابل 600 ألف يورو.

وشارك معلول في عدد قليل من المباريات خلال الموسم المنتهي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس التي أبعدته لأشهر طويلة عن الملاعب منذ مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أوائل مايو 2024.