عمت الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية في الأقصر، اليوم السبت، عقب أداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024- 2025.

وأكد عدد كبير من الطلاب، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، إذ راعت الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب، مما بعث الطمأنينة في نفوسهم مع بداية ماراثون الامتحانات.

وقالت آية رجب، طالبة مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، إن الامتحان كان مفهوماً وخالياً من التعقيدات، خاصة في سؤال التعبير والنصوص.

وأضافت "رجب"، لـ"الشروق"، أن الأسئلة كانت واضحة والإجابات متاحة من المنهج الذي تم مراجعته، وخرجت الطالبات من اللجنة مطمئنات ومسرورات جدًا، لأن ذلك يعد بداية مبشرة في امتحانات الشهادة.

وأشارت "رجب"، إلى أن الامتحان لم يتضمن أي أسئلة خارج المنهج أو غامضة، موضحة أن الوقت كان كافيًا لحل الأسئلة ومراجعتها خاصة في النحو الذي كانت جميع أسئلته من الكتاب المدرسي؛ مما خفف من التوتر والقلق الذي كان واقعًا على كاهل الطلبة.

من جانبه أكد خالد حجاج، طالب من مدرسة الأقباط الإعدادية للبنين، أن امتحان اللغة العربية كان سهلًا وفي متناول جميع الطلبة منذ الشروع في حل أسئلته.

واستطرد حجاج، لـ"الشروق"، أن أسئلة القراءة والنصوص جاءت من المقررات الدراسية المعروفة، مما ساعدهم في استدعاء المعلومات بسهولة، وشجعهم في الوقت ذاته على مراجعة باقي الامتحانات وسط معنويات نفسية مرتفعة.

بدوره أكد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، أن أعمال الامتحانات انتظمت منذ الصباح الباكر بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية، وسط التزام وانضباط تام من القائمين على العملية الامتحانية.

وأشار "جارح"، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَ أي شكاوى تتعلق بامتحان اللغة العربية، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور أو الملاحظين، مما يعكس حسن التنظيم وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.