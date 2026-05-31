رئيس فيتنام يصل الفلبين في زيارة رسمية

وصل رئيس فيتنام تو لام إلى مانيلا اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الفلبين وفيتنام، قبل الذكرى الـ50 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين العام المقبل.

ووصل تو لام وزوجته نجو فونج لي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية إلى قاعدة فيلامور الجوية في مدينة باساي في الساعة 12 و40 دقيقة مساء وتم استقبالهما باستقبال رسمي كامل، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وقال القصر الرئاسي الفلبيني في وقت سابق إن الزيارة تحمل أهمية خاصة، حيث تأتي في وقت تستعد فيه الفلبين وفيتنام للاحتفال بخمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية و10 سنوات من الشراكة الاستراتيجية.

والزيارة الرسمية هي الأولى أيضا من قبل أحد زعماء الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى الفلبين.