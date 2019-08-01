وزير خارجية ألمانيا يشيد بمقاومة البولنديين لوحشية النازيين

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، "بقوة المقاومة المذهلة" التي أظهرها البولنديون ضد وحشية جنود الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي أعقاب محادثات أجراها ماس ونظيره البولندي، ياسيك تشابوتوفيتش في وارسو، قال الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء :" لا يمكن إلا الشعور بقدر عميق من الخجل حيال ما حدث لبولنديين على يد ألمان، وباسم ألمانيا".

وأضاف ماس أنه يشعر بأنه مفعم " بالتواضع والامتنان" لوجوده في وارسو وسط الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة البولندية ضد المحتل النازي. وشارك ماس مساء اليوم في قداس أقيم قبالة النصب التذكاري لانتفاضة وارسو.

كانت "انتفاضة وارسو" أكبر تمرد تشهده المناطق التي احتلتها ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما انتفض الجيش الوطني البولندي مطلع أغسطس 1944 ضد قوات الاحتلال النازية.

وتم إخماد الانتفاضة بطريقة دموية بعد 63 يومًا من اندلاعها، حيث لقي نحو 200 ألف جندي ومدني حتفهم وتم إجلاء نحو نصف مليون آخرين، كما انتقم الجنود النازيون من العاصمة البولندية وقاموا بتسويتها بالأرض، تقريبا.