وزير بولندي: وارسو وواشنطن ستوقعان قريبا اتفاقا لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بلاده

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، اليوم الجمعة، إن بولندا والولايات المتحدة ستوقعان قريبا اتفاقا بشأن تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بلاده بما لا يقل عن 1000 جندي، وهو تطبيق لإعلان عام 2019 الذي وقعه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبولندي أندريه دودا.

وأعلن بلاشتشاك انتهاء المفاوضات حول اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز بين بولندا والولايات المتحدة.

وأضاف بلاشتشاك أن الصفقة تخضع الآن لبعض الضبط الدقيق والتنقيح وسيتم التوقيع عليها "في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما".

ولم يشر بلاشتشاك إلى أن الوجود المعزز مرتبط بخطة الولايات المتحدة للحد من وجودها العسكري في ألمانيا.

ونقلت إذاعة جيدينكا العامة عن الوزير القول: "ليس قرارنا تحديد المكان الذي يأتي منه هؤلاء الجنود. إنه قرار الولايات المتحدة... هذا الرقم - 1000 جندي على الأقل - مدرج في إعلان وقع عليه الرئيسان الأمريكي والبولندي العام الماضي".