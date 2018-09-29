أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة - خلال تصريح مساء اليوم الجمعة بثته الإذاعة الموريتانية - إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 540 فحصا تم تسجيل 15 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ الرابع عشر مارس في موريتانيا الى 6310 مصابين.

وأوضح المسؤول الصحي أنه تم كذلك تعافي 64 مصابا ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 4962 شخصا.

وقال إن إجمالي الوفيات يصل اليوم 157 شخصا في حين يواصل 1191 شخصا علاجهم في المستشفيات.