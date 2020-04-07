عمرو خالد ينسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب سؤاله عن علاقته بالإخوان: ليه عاوز تؤذيني

انسحب الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، من مقابلة كان يجريها مع قناة "العربية" يوم الجمعة؛ بسبب توجيه أسئلة له تتعلق بعلاقته مع جماعة الإخوان.

وقال خالد، إن مشروعه روحاني، وأكد أنه لا يريد الانسياق للحديث عن السياسة التي اعتزلها منذ فترة طويلة.

ورفض الداعية الشهير، الإجابة على عدة أسئلة وجّهها له مقدم برنامج "سؤال مباشر" الإعلامي خالد المدخلي، بينها علاقته بالإخوان، وموقفه من تصنيفها من قِبل مصر والسعودية بأنها تنظيم إرهابي، فيما صمّم أن يكون الحديث مقتصرًا على "الإحسان".

وبعد انسحاب خالد على الهواء مباشرة، قال المدخلي إن أراد مناقشة الداعية المصري في الكثير من التفاصيل، وأشار إلى أن الضيف أصرّ على حصر النقاش في موضوعات معينة.

وأضاف: "كنا نتمنى أن يجيب على بعض الأسئلة التي تهم الكثير من المشاهدين".

وبعد الانسحاب، سُمع صوت خالد وهو يخاطب المدخلي: "ليه عاوز تؤذيني.. أنا مش عاوز أدخل في اللي حضرتك بتسألني عنه لإنك كده بتإذيني"، ثم وافق الضيف على العودة مرة أخرى بعدما وعده مقدم البرنامج بعدم التطرق إلى شؤون سياسية.

https://fb.watch/74bBe5DgRB/