قال الفنان أيمن الشيوي، إن شخصية «يودا» التي قدمها في فيلم «همام في أمستردام» كانت في البداية مستفزة للمواطنين، لدرجة أن البعض كان يسبه، معقبًا: «دلوقتي أصبح الموضوع أقرب للدعابة».

وتابع «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه عندما كان يدرس الدكتوراه في إيطاليا، أوقفه مواطن جزائري، وسأله قائلا: «انت يودا، أنت عملت كده ليه في هنيدي»، مضيفًا: «في البدايات كنت بتعرض لشتائم غريبة، والبعض كان يحتك بي، نظرًا للتوحد مع الشخصية الخاصة بالفيلم».

ولفت إلى أن هذه الشخصية سببت له حالة من الاكتئاب في بعض الفترات، ولكنه استطاع أن يخرج من هذه الشخصية بأعجوبة، موضحًا أنه «كان يتلقى العديد من الأدوار مشابهة».





