سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتنص فريق تيجريس اونال صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه كويريتارو 2 /1 فجر الأحد في المرحلة السادسة من المسابقة.

وفي باقي المباريات استعاد فريق كروز أزول مذاق الانتصارات وتغلب على نيكاكسا 1 / صفر وفاز تيخوانا على مازاتلان 2 /صفر وتعادل تشيفاس مع باتشوكا سلبيا كما تعادل بويبلا مع أتلتيكو سان لويس بدون أهداف.

وعلى ملعب يونيفرسيتاريو، تقدم نيكولاس لوبيز بهدف لتيجريس اونال في الدقيقة 19 لكن بعد ست دقائق فقط أدرك أرييل ناهويلبان التعادل لكويريتارو من ضربة جزاء وتكفل جوردي كايسيدو بتسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.

وأنهى تيجريس اونال المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد جوردي كايسيدو وخوان فيجون في الدقيقتين 71 و84 كما أنهى كويريتارو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دافيد كابريرا في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد تيجريس اونال إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه تولوكا وتوقف رصيد كويريتارو عند نقطتين في المركز الأخير.

وعلى ملعب أزتيكا، سجل إيفان موراليس هدف الفوز لكروز ازول في الدقيقة 38.

وكان كروز أزول قد استهل مشواره في الموسم بالفوز على تيجريس أونال لكنه تلقى بعدها هزيمتين أمام باتشوكا وأطلس وتعادلين مع بويبلا وأتلتيكو سان لويس.

ورفع كروز أزول رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند تسع نقاط في المركز السابع.