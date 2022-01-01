مقتل تاجر حبوب أوكراني في هجوم روسي على ميكولايف

لقي تاجر حبوب أوكراني حتفه في هجوم روسي على مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.



وكتب الحاكم الإقليمي فيتالي كيم على تليجرام: "خلال الليل، لقي بطل أوكرانيا المدير العام لـ(شركة الحبوب الأوكرانية) نيبولون، أوليكسي فاداتورسكي وزوجته راجيسا حتفهما بشكل مأساوي نتيجة القصف".



وتردد أن ثروة فاداتورسكي تزيد على 400 مليون يورو (408 ملايين دولار).



وقال رئيس بلدية ميكولايف ألكسندر زينيفيتش، عبر تليجرام، إن القصف الذي وقع ليلا كان من أعنف عمليات القصف منذ بدء الحرب.



وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، ويعتقد أن نصف عدد السكان الذين كانوا في المدينة قبل الحرب (500 ألف نسمة) ما زالوا داخلها.