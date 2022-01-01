القبض على أحد مرتكبي واقعة خطف سائق توكتوك قرية النجاجرة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، من القبض على أحد مرتكبي واقعة خطف سائق توك توك بقرية النجاجرة التابعة لمدينة كوم أمبو، وتكثف الجهود للقبض المتهم الرئيسي.

وكان العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب شخص يدعى "حمادة بكري"، 25 سنة، سائق توك توك.

وكان أهالي القرية قاموا بالتجمع بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، وهو ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من فتح الطريق.

وكان الأهالي بالتعاون مع الأمن قاموا بالبحث عن سائق التوك توك، وتم العثور على التوك توك بأحد المناطق الزراعية دون العثور على سائق التوك توك الغائب.

وواصلت الأجهزة الأمنية الجهود للبحث عن سائق التوك توك الغائب، حتى تمكنوا، مساء اليوم، من تحديد هوية المتهمين والقبض على متهم وجاري القبض على المتهم الثاني.