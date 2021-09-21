 وحدة تابعة لـ إيفرجراند الصينية تبيع عددا كبيرا من الأسهم بعد خسارة قرار تحكيم - بوابة الشروق
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وحدة تابعة لـ إيفرجراند الصينية تبيع عددا كبيرا من الأسهم بعد خسارة قرار تحكيم

بكين د ب ا
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:11 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:11 م
قالت مجموعة "إيفرجراند جروب" الصينية للتطوير العقاري، إن إحدى وحداتها ستحتاج إلى بيع 1.28 مليار سهم من أسهم بنك شنج جينج، بعد أن خسرت قرارا تحكيميا، وأُمرت بدفع تعويضات بنحو 7.31 مليار يوان (1.1 مليار دولار).

واستخدمت مجموعة إيفرجراند الأسهم كضمان، وهو ما طالبت به شركة لم يتم الكشف عن اسمها بعد أن فشلت وحدة إيفرجراند في سداد القروض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيان من شركة إيفرجراند .

وجاء في البيان أن المبلغ الذي أُمرت مجموعة إيفرجراند بدفعه يشمل أيضا الرسوم والنفقات الأخرى المتكبدة.

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