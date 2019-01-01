خطة لإنشاء وتجديد مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية

تواصلت جهود مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لدعم تنفيذ وتجديد المنشآت التعليمية في إدارة الشيخ زويد.



وأكد سلامة سلمان، مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، أن مخططا أعدته هيئة الأبنية التعليمية بتوحيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومتابعة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، يهدف إلى إحلال وتجديد مدارس منها إحلال وإنشاء مدرسة الخروبة الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، وإحلال وإنشاء مدرسة النخلات تعليم أساسي وإحلال وإنشاء مدرسة الشلاق الابتدائية، وإحلال وإنشاء مدرسة أبو فرج الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، وإحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، وإحلال وإنشاء سور مدرسة الخروبة الإعدادية وإحلال وإنشاء سور مدرسة الشلاق الإعدادية، لافتا إلى ضخامة الأعمال التي تهدف إلى دعم العملية التعليمية في المركز.



يذكر أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تفقد الجمعة الماضية، 5 مدارس أخرى أجريت فيها عمليات تجديد في إدارة الشيخ زويد التعليمية، وذلك ضمن أكبر عمليات تجديد لمدارس الشيخ زويد بعد عودة أهالي القرى واستقرار الأوضاع.