 مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله وإصابة شابين بالرصاص الحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله وإصابة شابين بالرصاص الحي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:07 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية المغير الواقعة شرق رام الله بوسط الضفة الغربية؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها، وأسفر ذلك عن إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، واعتلى قناصة جيش الاحتلال أسطح عدة منازل، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام؛ ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في اليد، والقدم، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، التي تحمل اسم "حديقة الشهداء"، واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من منزله في القرية.

وكانت مواجهات قد وقعت بين سكان القرية وجيش الاحتلال الليلة الماضية جراء اقتحامها، وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.


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