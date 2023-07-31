شيكابالا للحكم الليبي بعد ركلة جزاء الشباب : «لو عايزين تكسبوهم نخرج»

اعترض محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم، على قرار الحكم الليبي عبدالواحد حرويده، بعد احتسابه ركلة لجزاء لصالح فريق الشباب السعودي، وهدد أيضًا بالانسحاب من المباراة.

وكان حرويده قد احتسب ركلة جزاء لصالح فريق الشباب في الدقيقة الـ 40، لوجود لمسة يد على محمد عبد الغني مدافع الزمالك، وتمكن منها المهاجم الأرجنتيني إيفر بانيجا من تسجيل الهدف الأول.

وقال شيكابالا لـ حكم المباراة عقب احتسابه ركلة الجزاء لصالح الشباب: «يا كابتن .. يا كابتن .. عايزين تكسبوهم ؟ لو عايزين تكسبوهم نخرج !!».

وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق الزمالك أمام نظيره الشباب السعودي بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية.