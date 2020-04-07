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أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، إصدار أكثر من 1500 عقوبة بحق مؤسسات أهلية مخالفة.

وقال الحسناوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن دائرة التفتيش في الوزارة، أصدرت 1584 عقوبة بحق المؤسسات الصحية الأهلية المخالفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف أن العقوبات الصادرة تضمنت 389 أمر غلق وإنذار وغرامة، فضلا عن توجيه 763 مؤسسة مخالفة.

وأشار إلى إحالة 355 مؤسسة إلى اللجان الانضباطية في نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وكذلك إحالة 77 مؤسسة أهلية مخالفة إلى الجهات الأمنية في وزارة الداخلية.