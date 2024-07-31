وزير خارجية إيطاليا يعقد اجتماعا افتراضيا مع سفراء بلاده في الشرق الأوسط لتقييم الوضع

يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعد ظهر اليوم مؤتمرا افتراضيًا مع كل السفراء الإيطاليين في منطقة الشرق الأوسط لتقييم الوضع، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني: “نحن على اتصال مع حلفائنا ومحاورينا، ونعمل دائمًا على إيجاد الحلول التي تخفف التوتر"، مشيرا إلى أن بلاده تراقب الوضع المتعلق بالمهام التي تشارك فيها وحداتها في الشرق الأوسط، ولا سيما لبنان.

وأضاف: "نتابع أيضًا مع الوزير (الدفاع غويدو) كروزيتو. وكما تعلمون، هناك وحدتان إيطاليتان، إحداهما تعتمد على الأمم المتحدة وتتمركز في منطقة جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، تحت علم اليونيفيل. وطلب الوزير كروزيتو من الأمم المتحدة التحقق من الوضع أيضًا فيما يتعلق بتغيير قواعد الاشتباك. ثم هناك فرقة أخرى في بيروت، وهي المدينة التي تدرب القوات المسلحة اللبنانية".

ويأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ولا سيما بعد اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد أفراد حراسته الشخصية في غارة على مقر إقامته في طهران، حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.



