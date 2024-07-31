وزير خارجية تركيا: إسماعيل هنية تحول إلى رمز للمقاومة الفلسطينية المجيدة

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن شخصية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تحولت إلى رمز للمقاومة الفلسطينية المجيدة، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء التركية (الأناضول).

تصريح فيدان جاء في منشور على منصة إكس، الأربعاء، علق فيه على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران، قائلا إن ذكراه العزيزة ستظل حية في القضية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه تلقى نبأ اغتيال هنية ببالغ الحزن والأسى.

وأشار إلى أن هنية كرّس حياته للقضية الفلسطينية ولإحلال السلام والطمأنينة في فلسطين، وأنهم شهِدوا جهوده لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة في الفترة الأخيرة.

وذكر فيدان أن هنية لم يفقد إيمانه بالسلام حتى عندما قتلت إسرائيل أفراد عائلته.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل هنية في طهران، موضحا أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا".

فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا: "لا نعلق على هذه التقارير".