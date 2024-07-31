إسرائيل ترفع حالة التأهب في جميع سفاراتها حول العالم بعد عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن إسرائيل قررت رفع حالة التأهب في جميع سفاراتها حول العالم، بعد عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران.

وأشارت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعقد ظهر اليوم، تقييمًا للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.

فيما زال الغموض يسيطر على خبر مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، الذي زعمت إسرائيل أنها اغتالته، في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية؛ رداً على هجوم صاروخي على منطقة مجدل شمس.