وزيرا خارجية قطر وأمريكا يبحثان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأكد الوزيران خلال الاتصال، أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ويفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار أوسع نطاقا ويجنب المنطقة تصعيداً أكبر.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره لنظيره القطري على الدور الحاسم الذي تلعبه دولة قطر؛ من أجل تحقيق السلام الإقليمي الدائم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.