العشائر الفلسطينية تنعي إسماعيل هنية: قائد وطني كبير استشهد في عملية اغتيال دنيئة جبانة‬

نعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة القائد الوطني الكبير، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية "أبو العبد"، الذي استشهد في عملية اغتيال دنيئة جبانة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة في بيان لها: إن اغتيال قادة ورموز الشعب الفلسطيني لن يكسر إرادته ولن يثنيه عن الاستمرار في نضاله حتى كنس الاحتلال المجرم عن أرضه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر بخالص العزاء إلى الإخوة في حركة حماس وإلى عائلة القائد الوطني الكبير وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فجر الأربعاء مقتل رئيس الحركة إسماعيل هنية في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران" بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر حتى اللحظة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر، وفق ما نقلت "بي بي سي"، إنه تم "استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في طهران، مما أدى إلى استشهاده إلى جانب أحد حراسه".

وأضاف الحرس في بيان له: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقًا".