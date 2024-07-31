محافظ الدقهلية يتفقد ملعب استاد المنصورة الرئيسي لكرة القدم قبل البدء في أعمال تطويره

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بتفقد ملعب استاد المنصورة الرئيسي لكرة القدم قبل البدء في أعمال تطويره، بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة. جاء ذلك بحضور اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، والدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

صرح المحافظ بأن أعمال تطوير الملعب ستتم على مرحلتين. المرحلة الأولى ستبلغ تكلفتها حوالي 20 مليون جنيه، وستشمل: تنجيل أرض الملعب بالنجيل الطبيعي، إنشاء شبكة صرف وري للملعب، وصيانة التراك. وأضاف أن المرحلة الأولى ستبدأ قبل منتصف شهر أغسطس، تليها المرحلة الثانية التي ستشمل: تطوير المقصورة الرئيسية، تطوير المدرجات، واستغلال المساحات أسفل المدرجات في مشروعات وأنشطة استثمارية.

وأكد المحافظ أنه سيتم التعاون مع وزير الشباب والرياضة لإعادة استاد المنصورة إلى سابق عهده لإقامة واستضافة كافة المباريات عليه. وأشار إلى أن ملعب استاد المنصورة سيكون متاحًا أمام فريق نادي المنصورة لإقامة كافة المباريات عليه فور الانتهاء من أعمال التطوير، لأن استاد المنصورة هو الملعب الرسمي للمحافظة، وأقل حق من حقوق نادي المنصورة هو إقامة كافة مبارياته عليه.

وأضاف المحافظ أن دعمه الكامل للرياضة في الدقهلية، وعلى رأسها نادي المنصورة الرياضي، يهدف إلى عودته للمنافسة بقوة في الدوري الممتاز. وأكد أن نادي المنصورة له مكانة خاصة في قلبه، وسيسعى مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم له.