مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل في سمالوط بالمنيا

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل محملة بالرمال ناحية قرية إطسا بمركز سمالوط، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التصرف.

كان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعده والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة لشاب يدعى أمين مصطفى أمين، 11 سنة، ومقيم بقرية إطسا البلد، بمركز سمالوط شرق، وذلك بعد أن دهسته سيارة نقل محملة بالرمال عن طريق الخطأ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم إيداع جثته بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الدكتور بيشوى جريس، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي.

وقد تم توقيع الكشف الطبي، وذكر مفتش صحة المركز أن الوفاة كانت بسبب نزيف في المخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بتصريح الدفن وتسليم الجثة لأهليته.

