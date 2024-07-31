ارتفاع عدد الركاب في المطارات الألمانية في النصف الأول من 2024

ارتفع عدد ركاب المطارات الألمانية في النصف الأول من عام 2024، بشكل كبير على أساس سنوي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الأربعاء، أن 8. 90 مليون مسافر غادروا ووصلوا عبر المطارات الألمانية، بزيادة قدرها 5. 10% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أقل بنسبة 6. 14% عما كان عليه في عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا.

ومع انخفاض أسعار التذاكر بنسبة 1. 3%، أصبحت إسبانيا مرة أخرى الوجهة الأكثر شعبية للرحلات الخارجية في يونيو الماضي، حيث وصل إليها وغادرها 9. 2 مليون شخص. تليها تركيا في المركز الثاني بمليوني مسافر وإيطاليا في المركز الثالث بـ3. 1 مليون مسافر.

وسجلت إيطاليا أقوى نمو مقارنة بعام 2023 بزيادة قدرها 9. 11%.

وبالمقارنة بفترة ما قبل كورونا، زاد عدد المسافرين عبر المطارات التركية بشكل ملحوظ بنسبة 20%، وهو ما قد يكون له علاقة أيضا بتقديم الخطوط الجوية التركية المزيد من رحلات الطيران المتصلة. وتراجع عددهم في إسبانيا وإيطاليا مقارنة بشهر يونيو 2019.