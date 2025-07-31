رويترز: إسرائيل وافقت على تقديم 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

قال مصدران مطلعان لرويترز إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا الكونجرس هذا الشهر بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل للمنحة الأمريكية البالغة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.

وهذه مساهمة لم ترد أنباء بشأنها من قبل لعملية المساعدات الخاصة المسلحة المثيرة للجدل.

وباستثناء المساهمة الأمريكية، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو، ظلت مصادر تمويل المؤسسة غامضة لعدم كشفها عن مانحيها.

تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة وترويجها لعملية الإغاثة التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية التي تقتصر مواقع توزيعها على جنوب غزة وتصف منظمات الإغاثة الأخرى والأمم المتحدة نموذجها بأنه خطير وغير فعال، وهو ما تنفيه المؤسسة.

وقال المصدران إن أرييه لايتستون وتشارلز ليث، مساعدا مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدما إفادة عن مؤسسة غزة الإنسانية أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يومي الثامن والتاسع من يوليو الجاري.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن لايتستون وليث أبلغا لجان الكونجرس بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل لما قدمته الولايات المتحدة لمؤسسة غزة الإنسانية في يونيو، وهو 30 مليون دولار، مما يكفي لتمويلها حتى نهاية يوليو.

ولم يرد لايتستون وليث بعد على طلبات لإجراء مقابلات معهما، وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية في حين لم ترد وزارة الخارجية والحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق.