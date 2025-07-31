الأستراليات يتفوقن في التتابع 200 متر حرة بمونديال السباحة

تفوّق المنتخب الأسترالي بقيادة مولي أوكالاجان، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي ونجمته كايتي ليديكي، في منافسات السباحة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة حتى الثالث من أغسطس.

وأحرز المنتخب الأسترالي لقب سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة، حيث سجّل 7:39.35 دقيقة، ليتقدم بفارق ضئيل جدا على نظيره الأمريكي (7:40.01 دقيقة)، فيما جاء المنتخب الصيني ثالثا (7:42.99 دقيقة).

ورفعت أوكالاجان (21 عاما) رصيدها في هذه البطولة إلى ثلاث ذهبيات، بعدما سبق لها الفوز بـ200 متر حرة والتتابع 4 مرات 100 متر حرة، ليصبح رصيدها الإجمالي في بطولة العالم 11 ذهبية، إضافة إلى 5 ذهبيات أولمبية.

في المقابل، أحرزت ليديكي (28 عاما) ذهبية 1500 متر في سنغافورة، رافعة رصيدها إلى 22 لقبا عالميا وباتت بالتالي على بعد أربع ذهبيات من معادلة رقم مواطنها الأسطورة مايكل فيلبس من حيث أكبر عدد ألقاب في بطولة العالم.