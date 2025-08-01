رئيس وزراء باكستان: إطلاق القمر الصناعي المتطور يساهم في تعزيز الزراعة وإدارة الكوارث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثمن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إطلاق القمر الصناعي الباكستاني المتطور للاستشعار عن بعد باعتباره حدث هام في التعاون الفضائي بين باكستان والصين.

وهنأ شريف وكالة الفضاء الوطنية الباكستانية وفريقها العلمي و المهندسيين على الإطلاق الناجح للقمر الصناعي، واصفاً إنه إياه إنجاز تاريخي للبلاد.

وقال شهباز شريف إنه سيلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسيساهم في تعزيز الزراعة والتخطيط الحضري وإدارة الكوارث والبيئة.

وأضاف أنه يعد خطوة إلى الأمام في ضمان التنمية المستدامة وتحسين آليات التخطيط في مختلف القطاعات في باكستان.

وأشاد شريف بدعم الصين المستمر في تطوير برنامج الفضاء الباكستاني، وأعرب عن شكره للشركاء الصينيين خاصة مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية على تعاونهم في دفع برنامج الفضاء الباكستاني قدما.