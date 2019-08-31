عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، مقطع فيديو للتظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بريطانيا ضد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتعلق عمل البرلمان.

وأغلق المئات من الأشخاص طريق "وايت هول " المزدحم عادة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، احتجاجًا على تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل البرلمان .

ونجح جونسون يوم الأربعاء، في مناشدة الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان في لندن من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر عندما يعتزم تقديم برنامجه الحكومي في جلسة برلمانية جديدة.

ويشار إلى أن عمل البرلمان يُعلق بشكل روتيني ولكن هذه الخطوة مثيرة للجدل للغاية حيث تأتي قبيل موعد خروج بريطانيا المعتزم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي يحل في 31 أكتوبر.

ويتسبب هذا التعليق في تقليص الفترة التي يمكن فيها لأعضاء البرلمان مناقشة الإجراءات التشريعية المحتملة للحيلولة دون حدوث بريكست دون اتفاق.