محافظا الجيزة والغربية يشهدان الاحتفال برأس السنة الهجرية

شهد أحمد راشد محافظ الجيزة إحتفالية مديرية أوقاف الجيزة برأس السنة الهجرية، وذلك بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بحي العجوزة.

حضر الاحتفالية محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور أمين عبدالواجد مدير مديرية أوقاف الجيزة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والمواطنين من أهالى المنطقة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة ، واختتمت الإحتفالية بالإبتهالات الدينية.

وفي طنطا، شهد هشام السعيد محافظ الغربية احتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1441 هـ ، وذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأقيم الاحتفال بمسجد سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بحضور اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وحامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة والشيخ صبري عبادة وكيل وزارة أوقاف الغربية ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تضمن الاحتفال تلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم للشيخ سامى شاهين، ثم كلمة الدكتور سيد رجب قزامل عميد كلية الشريعة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة والتي من أبرزها حسن الأخذ بالأسباب وتعظيم قيم الولاء والحنين للوطن والصبر والجهاد وتحمل المشاق من أجل تحقيق الأهداف السامية، وأن المعنى العام والأشمل للهجرة هو هجر الذنوب والمعاصي إلى الأعمال الصالحة والطاعات والأخذ باليقين أن النصر للإسلام.

واختتم الاحتفال بفاصل من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالاً بهذه المناسبة المباركة.