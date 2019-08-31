ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على بيرنلي بثلاثية نظيفة

استعاد فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه بيرنلي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة، حيث كان قد فقدها في وقت سابق من اليوم عقب فوز مانشستر سيتي على برايتون 4 / صفر.

وشهدت أيضا هذه الجولة، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون 1/1 ونيوكاسل مع ضيفه واتفورد 1/1 وتشيلسي مع ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 2 وفوز كريستال بالاس على أستون فيلا 1 / صفر وليستر سيتي على بورنموث 3 / 1 وويستهام على نوريتش سيتي 2 / صفر.

وعلى ملعب تيرف مور، تلاعب نجوم ليفربول بلاعبي بيرنلي وتغلبوا عليهم 3 / صفر.

وسجل أهداف ليفربول كريس وود ، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 80.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب الاتحاد، سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدفين ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على برايتون 4 / صفر .

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وأضاف سيرخيو أجويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و55 قبل أن يختتم برناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 79.

ورفع أجويرو رصيده إلى ستة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد برايتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

لم تمر سوى دقيقتين فقط حتى كشر فريق مانشستر سيتي عن أنيابه الهجومية مسجلا الهدف الأول عندما استلم برناردو سيلفا كرة بينية داخل منطقة الجزاء في الناحية اليسرى ليصبح في مواجهة الحارس ماثيو ريان الذي خرج من مرماه لكن سيلفا مررها إلى كيفين دي بروين الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، ضغط فريق مانشستر سيتي هجوميا وحاصر فريق برايتون في وسط ملعبه بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به النتيجة، في المقابل، تراجع لاعبو برايتون لوسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك، اختفت الخطورة تماما على المرميين، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 14 والتي كادت أن تشهد تسجيل مانشستر سيتي للهدف الثاني عندما مرر رياض محرز الكرة إلى سيرخيو أجويرو داخل منطقة جزاء برايتون من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية لحظة خروج الحارس من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وفي الدقيقة 17 انطلق رياض محرز بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل على حدود منطقة جزاء برايتون قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ماثيو ريان.

وكاد دي بروين أن يسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي عندما سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس ماثيو ريان.

وفي الدقيقة 30 أضاع مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما توغل رحيم سترلينج بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الست ياردات إلى ديفيد سيلفا الذي سددها بعيدا عن المرمى.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية حتى أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عندما استلم دي بروين الكرة داخل منطقة جزاء برايتون من الناحية اليمنى ليمررها بعرض الملعب إلى أجويرو الذي استلمها ثم سدد كرة قوية لتعانق الشباك.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة توغل رياض محرز من الناحية اليمنة ودخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية حولها ماثيو ريان حارس برايتون إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وجاءت أخطر فرصة هجومية لبرايتون في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عندما مرر برناردو فرنانديز الكرة إلى لياندرو تروسارد في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ليسدد كرة قوية لكن إديرسون مورايستصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من هجماته لتسجيل هدف ثالث وسط تراجع من لاعبي برايتون مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 50 ومن هجمة مرتدة كاد برايتون أن يفتتح التسجيل عندما تمكن نيال موباي من قطع الكرة على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي ليمررها إلى لياندرو تروسارد الذي قابلها بتسديدة رائعة لكن فرناندينيو تألق وأبعد الكرة برأسه.

وفي الدقيقة 55 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عن طريق سيرخيو أجويرو الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة جزاء برايتون إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 63 كاد مانشسرت سيتي أن يسجل الهدف الرابع عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء برايتون ليقابلها اجويرو بتسدية من داخل منطقة الست ياردات لكنها اصطدمت بقدم زميله رحيم سترلينج وخرجت لركلة مرمى.

تخلى فريق برايتون عن حذره الدفاعي وبدأ مبادلة مانشستر سيتي للهجمات في محاولة لتقليص الفارق ، في الوقت نفسه استمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية لتسجيل هدف رابع.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي للهدف الرابع عندما حصل سيرخيو أجويرو على الكرة على حدود منطقة جزاء برايتون ليمررها إلى برناردو سيلفا في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء برايتون ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على برايتون 4 / صفر.

وعلى ملعب سانت ميريز، أهدر فريق مانشستر يونايتد نقطتين أمام مضيفه ساوثهامبتون وتعادل معه 1 / 1.

وافتتح دانييل جيمس التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة ثم أدرك ساوثهامبتون التعادل عن طريق المدافع يانيك فيسترجارد في الدقيقة 58، من المباراة التي شهدت أيضا طرد كيفن دانسو من صفوف ساوثهامبتون في الدقيقة 73 .

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى خمس نقاط حيث أنه التعادل الثاني للفريق مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة هذا الموسم في الدوري، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى أربع نقاط.

أبدى ساوثهامبتون حماسا حقيقيا ورغبة في فرض حضوره في المباراة منذ الدقائق الأولى مستغلا حماس جماهيره، بينما بدأ مانشستر يونايتد المباراة بمرحلة جس نبض لمنافسه.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة تهديفية في المباراة وكانت من نصيب سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون حيث سدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم مباشرة.

وسرعان ما دخل مانشستر يونايتد في أجواء المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق دانييل جيمس، الذي تلقى عرضية متقنة وتوغل ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء رغم الرقابة الدفاعية ثم سدد كرة متقنة وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم مانشستر 1 / صفر.

وكاد دانييل جيمس أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 22 إثر هجمة رائعة ومنظمة، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس المرمى تصدى لها ببراعة.

وفرض مانشستر يونايتد تفوقه بشكل واضح عبر الاستحواذ والضغط الهجومي بحثا عن تعزيز تقدمه، وقد شكل خوان ماتا ودانييل جيمس وكذلك راشفورد مصدر إزعاج متواصل لدفاع أصحاب الأرض بينما غاب بول بوجبا عن مستواه ولم يقدم بصمة واضحة.

وأهدر راشفورد فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 28 حيث تلقى كرة عالية من جيمس وسددها برأسه لكن دون تركيز لتمر بجوار القائم.

بعدها استعاد سساوثهامبتون توازنه شيئا ما واستأنف نشاطه الهجومي أملا في إدراك التعادل وصنع بالفعل عددا من الفرص لكنها افتقدت السرعة والمهارة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، قدم مانشستر يونايتد أكثر من محاولة جادة لتعزيز تقدمه وحسم المباراة من شوطها الأول لكن ساوثهامبتون دافع بقوة للحفاظ على أمله في العودة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأهدر تشي أدامز فرصة ذهبية لساوثهامبتون في الدقيقة 55 حيث شن الفريق هجمة رائعة وتلقى اللاعب عرضية أمام المرمى لكنه أخطأ في تصويب الكرة لتمر بجاوار القائم.

وواصل ساوثهامبتون محاولاته حتى أدرك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق يانيك فيسترجارد، حيث تصدى الحارس ديفيد دي خيا لكرة خطيرة لكن الدفاع أخفق في تشتيتها ليواصل ساوثهامبتون الهجمة ويتلقى فيسترجارد كرة عالية أسكنها ببراعة في الشباك معلنا تعادل ساوثهامبتون 1 / 1 .

بعدها بدأ المدربان في الدفع بأوراقهما حيث أجرى رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون تبديله الأول في الدقيقة 62، بإشراك شين لونج بدلا من تشي أدامز.

وأجرى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 68، حيث أشرك جيسي لينجارد ونيمانيا ماتيتش بدلا من خوان ماتا وأندرياس بيريرا.

وتلقى ساوثهامبتون صدمة في الدقيقة 73 عندما طرد كيفن دانسو لحصوله على الإنذار الثاني بسبب الخشونة.

واستعاد مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللعب بشكل كبير مكثفا ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز.

وفي الدقائق الأخيرة فرض مانشستر يونايتد حصارا متواصلا على ساوثهامبتون الذي لجأ إلى التكتل الدفاعي، وهدد مانشستر المرمى عدة مرات لكن الحارس تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة كما عاند الحظ مانشستر في أكثر من مرة.

وكاد أشلي يانج أن يحسم المباراة لصالح مانشستر في الدقيقة 89 عندما سدد كرة رائعة من خارج حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، وباءت محاولات مانشستر في الدقائق المتبقية بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 .

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فرط فريق تشيلسي في فوز كان في متناول يده وسقط في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد.

وتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين سجلهما تامي آبراهام في الدقيقتين 19 و43، فيما سجل هدفي شيفيلد يونايتد كالوم روبينسون في الدقيقة 46 وكورت زوما، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

ورفع تشيلسي رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف شيفيلد الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تعادل نيوكاسل مع واتفورد 1/1.

تقدم واتفورد بهدف سجله ويل هيوز في الدقيقة الثانية، وتعادل فابيان شار لنيوكاسل في الدقيقة 41.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر فيما حصد واتفورد أول نقطة له هذا الموسم.

وعلى ملعب ووكرز، فاز ليستر سيتي على بورنموث 3 / 1.

وسجل أهداف ليستر سيتي جيمي فاردي (هدفين) في الدقيقتين 12 و73 ويوري تيليمانس في الدقيقة 41، فيما سجل هدف بورنموث كليوم ويلسون في الدقيقة15.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب لندن الأولمبي فاز ويستهام على نوريتش سيتي بهدفني نظيفين سجلهما سباستيان هيلير وأندريه يارمولنكو في الدقيقتين 24 و56.

ورفع ويستهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، فاز كريستال بالاس على أستون فيلا بهدف نظيف سجله جوردان ايو في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد محمود حسن تريزيجه لاعب أستون فيلا في الدقيقة 54.

ورفع كريستال بالا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.