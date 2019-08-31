المعارضة السورية تتهم القوات النظامية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

أفاد قائد عسكري في المعارضة السورية بأن القوات الحكومية السورية خرقت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، صباح اليوم السبت، في مناطق خفض التصعيد في إدلب.

وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "خرقت القوات الحكومية السورية اتفاق وقف اطلاق الذي اعلنته أمس وزارة الدفاع الروسية في مناطق خفض التصعيد"، مشيرا إلى أن فصائل المعارضة تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على محور خربة الناقوس غربي حماة.

وأضاف أن القوات الحكومية قصفت بعشرات القذائف الصاروخية بلدات التح وجرجناز والغدفة بريف إدلب الجنوبي بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات، مضيفا: "الهدنة التي طلبها الروس هى لصالح القوات الحكومية السورية، وليست لتثبيت وقف إطلاق نار وحماية المدنيين".

وكان مصدر عسكري سوري أعلن منتصف مساء الجمعة موافقة الجيش السوري على وقف اطلاق النار، مشيرا إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بادلب اعتبارا من صباح اليوم 31 أغسطس الجاري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".

وقال المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سورية عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: "أعطينا مهلة 8 أيام للمسلحين في مقاطعة إدلب لتنفيذ اتفاق سوتشي، وإلا ستعود العمليات العسكرية في مقاطعة إدلب مجددا".

وكان مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا قال: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح اليوم الموافق31 أغسطس 2019 في منطقة التصعيد في إدلب".

ودعا المركز مسؤولي التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وسيطرت القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين على بلدتين و5 قرى في ريف ادلب الشرقي وهي تقترب من مدينة معرة النعمان، أبرز مواقع المعارضة في ريف إدلب.