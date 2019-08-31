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أكدت دولة الإمارات العربية شنها غارات جوية على العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مستهدفة "مليشيات إرهابية" بعد إعلان الحكومة هناك أن الغارات أصابت قواتها.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية الخميس مساء إن "غارات مباشرة ودقيقة" الأربعاء والخميس ضربت المليشيات.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن المليشيات خططت لاستهداف قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وتعد الإمارات عضوا مهما فيه، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ماذا تقول الإمارات؟

وقالت الإمارات إنها تصرفت "دفاعا عن النفس" عقب هجمات شنتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية".



وأضافت أن العملية العسكرية "اعتمدت على معلومات استخبارية مؤكدة من الميدان بأن المليشيات تستعد لاستهداف قوات التحالف، وهو تطور يتطلب عملية استباقية لتجنب أي تهديد".

وقال البيان إن "الجماعات المسلحة هاجمت قوات التحالف العربي في مطار عدن، وأصابت اثنين بجروح. ولذلك رد التحالف مستخدما حقه في الدفاع عن النفس لحماية أمن قواته".

ويرى مراقبون أن اتهامات الإمارات تهدد بزيادة التوتر في الصراع في اليمن، المعقد والمتوتر أصلا.

ونددت الحكومة اليمنية بغارات الإمارات على قواتها في عدن وزنجبار، والتي أدت إلى إصابات بين العسكريين والمدنيين، بحسب ما قاله نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، في تغريدة له على تويتر، إن غارات الإمارات قتلت 40 مقاتلا وجرحت 70 مدنيا.

وتقول الحكومة اليمنية إن غارات الإمارات كانت لدعم الانفصاليين الذين تساندهم أبوظبي، والذين يقولون إنهم استعادوا السيطرة على عدن.

ماذا تقول الحكومة اليمنية؟

ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي السافر في بلاده ودعم الانفصاليين الذين يقاتلون للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحكومة، عن الرئيس هادي قوله إن القوات الحكومية انسحبت من مدينة عدن جنوبي اليمن لمنع تدميرها.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، الإمارات، التي تقاتل في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، باستهداف قواتها بضربات جوية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق، أن قواتها استعادت مدينة عدن من الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات.

لكن يبدو أن الوضع تغير، بعد إعلان الانفصاليين انتزاع المدينة، وهي مقر الحكومة، من قبضة القوات الحكومية مرة أخرى.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي :"تدين الحكومة القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار".

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والمقاتلين على السواء.

وأضاف "نحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية".

ودعا نائب الوزير اليمني السعودية إلى "الوقوف الى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا، يضم الإمارات، دعما لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين.

وجاءت تصريحات نائب الوزير اليمني بعد ورود تقارير عن مقتل عدد من الجنود التابعين للحكومة في ضربة جوية شنتها طائرات يُشتبه في أنها إماراتية.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، هيثم نزار، قوله إن قوات المجلس استعادت السيطرة الكاملة على عدن.

وقال مصدر أمني بالحكومة لفرانس برس إن عدن باتت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن قوات الحكومة التي دخلت أجزاء من المدينة قد انسحبت.

وكشف القتال صدعا في التحالف الذي تقوده السعودية.

ودربت الإمارات المقاتلين الانفصاليين الذين كانوا في معسكر الحكومة في قتال الحوثيين.

لكن مع سيطرة الانفصاليين على عدن، اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بدعم "انقلاب" عليها.