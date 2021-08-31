 إصابة نهال عنبر أثناء العرض المسرحي «زقاق المدق» ونقلها إلى مستشفى العلمين - بوابة الشروق
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إصابة نهال عنبر أثناء العرض المسرحي «زقاق المدق» ونقلها إلى مستشفى العلمين

نهال عنبر
نهال عنبر
إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:21 ص
تعرضت الفنانة نهال عنبر للإصابة أثناء أداء دورها في العرض المسرحي ( زقاق المدق )، بعد وقوع قطعة ديكور على رأسها، أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس، نقلت على إثرها إلى مستشفى العلمين.

مسرحية "زقاق المدق"، انطلق عرضها الخميس الماضي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وبطولة الفنانين دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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