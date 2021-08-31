زلزال متوسط يضرب شمالي صقلية

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تسبب زلزال بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر في اضطرابات شمالي جزيرة صقلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال وقع بعد السادسة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) بين بلدتي سيفالو وكامبوفيليتسي دي روتشيلا.

ووقع الزلزال على عمق نحو ستة كيلومترات. وأظهرت أنظمة المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين أن مركز الزلزال كان على بعد نحو 50 كيلومترا من جزيرة باليرمو بالبحر المتوسط.

ووقعت هزات أرضية بالفعل أمس الاثنين في نفس المنطقة، وفقا لما ذكره المعهد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن هيئة الإطفاء تلقت مئات البلاغات.

وقالت خدمات الطوارئ في تغريدة على تويتر إنها لم تتلق تقارير بشأن وقوع أضرار أو حدوث إصابات.