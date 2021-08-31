محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير القوي العاملة ويطلقان مبادرة اتحضر للأخضر

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة.



تأتي الزيارة ضمن تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.



كان حنفى قد اشاد بالدور الذي تبذله وزارة القوي العاملة داخل محافظة البحر الأحمر، من دعم للعاملين بالقطاع السياحي خاصة بعد جائحة كورونا، مثمنا على المبادرات التي يتم تنفيذها من أجل الارتقاء بعمالة البحر الأحمر.



وأضاف المحافظ، أن مبادرة (اتحضر للأخضر) تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، والتي تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية.



من ناحية أخرى، قال وزير القوي العاملة، إن هناك سعي من أجل توفير مناخ صحي للمواطن المصري من خلال زراعة الأشجار المثمرة والتجميلية وفتح متنفس طبيعي للأهالي.



كان حنفي وسعفان قد قاما بغرس عدد من الأشجار بحديقة الأسرة والطفل بمدينة الغردقة، كإشارة بدء للمبادرة، بالمشاركة مع عدد من شباب المحافظة.